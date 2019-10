Puppy’s levend begraven in La Louvière: eentje bereikt nog oppervlakte maar hulp komt toch te laat KVDS

08 oktober 2019

11u05 4 Dieren De politie van La Louvière in Henegouwen is een onderzoek gestart naar een gruwelijk geval van dierenmishandeling. De eigenaar van vier pasgeboren puppy’s zou de dieren levend gegraven hebben in een bloembak voor zijn huis. Een buur die de aarde zag bewegen en merkte hoe een van de hondjes probeerde om de oppervlakte te bereiken, sloeg alarm.

Volgens het dierenopvangcentrum SPA La Louvière ging het om vier chihuahuapuppy’s van enkele dagen oud. Een van de hondjes zou erin geslaagd zijn om toch nog van onder de aarde uit te raken en het was dat dier dat opgemerkt werd door een andere bewoner van de straat. Die belde meteen de politie en SPA La Louvière, dat de pup meenam. Hij bleek onderkoeld te zijn en was uitgedroogd.

Muiltje

“We hebben er alles aan gedaan om de puppy in leven te houden en waren dag en nacht met hem bezig”, klinkt het op de Facebookpagina van SPA La Louvière. “Maar de uren dat hij onder de grond had gezeten, hebben hun tol geëist. Zijn muiltje was vol aarde geraakt. We gaven hem melk, hebben hem onderzocht en weer op temperatuur gebracht. Maar tevergeefs. De volgende dag is het diertje gestorven.”





De verbazing van de vrijwilligers van SPA La Louvière was groot toen de eigenaar contact met hen opnam en vroeg hoe het met het hondje was dat ze hadden meegenomen. Op dat moment was het dier nog altijd in leven. Hij zou ook bekend hebben dat hij het was geweest die de dieren levend had begraven. “Omdat hij nog altijd leeft, zou ik hem graag terugkrijgen”, klonk het. “Het is tenslotte mijn hond.” (lees hieronder verder)

Verontwaardigd belde de opvang daarop naar de politie om een klacht in te dienen voor dierenmishandeling.

Het incident zou enkele dagen geleden al gebeurd zijn, maar het dierenopvangcentrum meldde het nu pas op sociale media om het onderzoek niet te hinderen. Dat is overigens nog altijd aan de gang. SPA La Louvière hoopt dat de dader zwaar gestraft zal worden.