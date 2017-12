Puppy met hazenlip verovert hart dierenarts: "Ze is een klein mirakel" SI

Bron: DailyMail 1687 Facebook Dieren Puppy Sasha woog slechts 300 gram toen ze ter wereld kwam in september. Bovendien werd ze geboren met een hazenlip waardoor ze heel moeilijk gevoederd kon worden. Marie DeMarco, een dierenarts uit New York, besloot zich als pleegmoeder over het hondje te ontfermen. De kleine pitbull is nu drieënhalve maand oud en weegt net geen kilogram. Haar toekomst blijft wel onzeker. Het hondje zou namelijk onder het mes moeten, maar is nog niet sterk genoeg om een ingreep aan te kunnen.

Toen Sasha geboren werd, zag de toekomst er niet rooskleurig uit voor de puppy. Ze werd geboren met ernstige gezondheidscomplicaties en er was weinig hoop op beterschap. Gelukkig dacht dierenarts Marie daar anders over. Zij ontfermde zich over de kleine pitbull, die ze nu een 'klein mirakel' noemt.

Marie is gespecialiseerd in het verzorgen van pasgeboren, gewonde en ernstig zieke dieren. Toen een medewerker van een dierenasiel contact met haar opnam over een erg hulpbehoevende puppy, wist ze meteen wat haar te doen stond. Ze zorgde ervoor dat het het hondje niets tekort kwam door haar goed warm te houden in een soort zelfgemaakt verwarmingsfort, gemaakt uit dekens en sokken met rijst in. Ze voedert het diertje om de drie à vier uur overdag en om de vijf uur 's nachts.

De hazenlip was echter niet de enige medische complicatie waar Sasha mee geboren werd. Ze heeft ook last van een waterhoofd, waardoor haar hersenen maar een derde van de normale grootte hebben. Ze ontwikkelde bovendien nog ademhalingsproblemen, een urineweginfectie en ze heeft een aantal orthopedische problemen. Hoewel Sasha geleidelijk aan groeit is ze nog niet sterk genoeg om ernstige medische ingrepen te ondergaan. Hoe de situatie zal evolueren, valt dus te zien.

Marie benadrukt dat Sasha ondanks alles een vrolijk hondje is dat graag speelt met de andere pleegdieren. "Ze heeft al een heftig leven achter de rug, maar ze kwam terecht in een zeer liefdevol nest", aldus Marie.

