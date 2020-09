Puppy levend aangetroffen in de asresten van bosbrand in Californië Marlies van Leeuwen

22 september 2020

12u59

Bron: AD.nl 0 Dieren Reddingsdiensten in de Amerikaanse staat Californië, die al weken wordt geteisterd door heftige bosbranden, hebben een bijzondere overlevende gevonden in de asresten van een huis in het afgelegen Berry Creek: een zwarte puppy. Het beestje heeft wat brandwonden, maar maakt het verder goed.

“De laatste dagen zijn pittig geweest voor ons gebied en daarom willen we een positief verhaal delen”, schrijft het bureau van de sheriff van Butte County. “Onze reddingswerkers waren huizen aan het doorzoeken die in het gebied lagen waar de branden hebben gewoed. Ze waren aangenaam verrast toen ze deze schattige pup ontdekten op een groot landgoed in Berry Creek.”

De puppy werd tien dagen geleden gevonden in het midden van een metalen frame, omringd door as. De reddingswerkers gaven hem voedsel en water en noemden hem Trooper, wat zich het best laat vertalen met ‘soldaat’ en ‘doorzetter’. Het viervoetertje had wat kleine brandwonden en is gecontroleerd door een dierenarts. De eigenaar van het dier bezit meerdere honden, maar het lukte hem niet om ze allemaal nog op tijd in veiligheid te brengen voordat hij plots moest evacueren, meldt de sheriff.

In de afgelopen weken hebben de natuurbranden meer dan 1,2 miljoen hectare verwoest, het grootste oppervlakte ooit in de staat Californië.

Lees ook: In de VS ligt een gebied zo groot als België in de as: “Deze nieuwe hel maakten we zelf” (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.