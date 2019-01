Puppy krijgt spuitje om voorgoed in te slapen, maar hij wordt plots weer wakker. En zo dwingt vinnige Rudolph nieuwe kans af die hij met vier poten grijpt Karen Van Eyken

21 januari 2019

16u54

Bron: USA Today, Facebook 11 Dieren Rudolph is nog maar acht maanden oud, maar eigenlijk hoorde hij er al niet meer te zijn. De onfortuinlijke puppy kwam in een overvol asiel terecht in de Amerikaanse staat Iowa waar men besloot om hem te euthanaseren. Maar Rudolph was duidelijk nog niet klaar om te sterven en werd weer wakker. Zo kreeg zijn leven onverwachts een hartverwarmend vervolg.

De dierenarts die het spuitje had gegeven en tot zijn ontzetting merkte dat de puppy weer wakker was geworden, gaf aan dat hij geen tweede poging meer wilde wagen. En zo dwong Rudolph een kans af op een tweede leven. Medewerkers van een ander opvangcentrum - Kings Harvest Pet Rescue in de stad Davenport waar dieren trouwens nooit worden geëuthanaseerd - kwamen de puppy vervolgens halen en ontfermden zich over hem.

Het opvangcentrum plaatste het opmerkelijke verhaal van kleine Rudolph op Facebook in de hoop een nieuwe thuis voor hem te vinden. Het bericht ging meteen viraal en werd opgepikt door lokale media. Heel wat families boden zich aan om de hond op te vangen.

Afgelopen zaterdag was het dan zover. Rudolph had een nieuw baasje gevonden. “Het was een moeilijke beslissing want we hebben zoveel prachtige aanbiedingen gekregen”, liet het opvangcentrum weten op Facebook. “Maar Rudolph verloor zijn hart aan deze jongeman en het gevoel was helemaal wederzijds.”

En zo krijgt de puppy de warme thuis waar hij zo hard heeft naar verlangd.