Puppy eindelijk thuis na twee weken “quarantaine” in konijnenhol Jedidja Tack

27 juni 2020

14u51

Bron: BBC News 0 Dieren Een puppy die twee weken geleden verdween tijdens een wandeling in Marlborough, het zuidwesten van Engeland en vermoedelijk terechtkwam in een konijnenhol, is veilig en wel terug bij zijn baasjes.

Simba, een Cavapoo, verdween op 9 juni tijdens een tocht door Marlborough in het Engelse graafschap Wiltshire. Na een zoektocht van twee weken waarbij de brandweer, ondergrondse camera’s, een bloedhond en zelfs een paragnost tevergeefs werden ingezet, waren de baasjes ervan overtuigd dat hun hondje was overleden.

Eigenaar Stephen Arnott zegt: “Ik had al een gedenkplaat gekocht met de tekst ‘Rust in vrede Simba’, toen hij plotseling weer opdook. We konden het niet geloven, maar we zijn dolgelukkig.”

De verdwijning vond plaats in de buurt van hun huis in Aldbourne, in een veld bezaaid met honderden en honderden konijnenholen. “De ene minuut was onze kleine hond nog bij ons en de volgende minuut was hij verdwenen”, aldus Arnott. “Er zijn zoveel konijnenholen. We hebben in elk gat gekeken. Het was een ware marteling voor ons omdat we niet wisten in welk hol hij was terechtgekomen”, vervolgt hij.

Paragnost

Na vier dagen zoeken en zonder enig idee te hebben waar Simba zat, schakelden Stephen Arnott en zijn vrouw Kathy een helderziende in om hen te helpen. “Aanvankelijk stuurde ze ons in het wilde weg op jacht, maar uiteindelijk zei ze dat Simba op 120 stappen van onze voordeur in een gat was blijven steken”, vertelt Arnott. “Vervolgens werden in alle gaten camera’s geplaatst, terriërs en een bloedhond werden ingezet en de brandweer onderzocht een dag lang konijnenholen, maar zonder succes.”

Uitgemergeld en verzwakt

“We hadden de moed laten zakken want Simba was nog maar een baby, we dachten echt niet dat hij zo lang in een gat zou kunnen overleven. Maandag heb ik dan ook alle gaten die gegraven waren in het kader van de zoektocht dichtgemaakt omdat ze onveilig waren. Terwijl ik dat deed, dacht ik dat ik mijn hondje aan het begraven was”, legt Arnott uit. “Maar de volgende ochtend dook een magere, uitgemergelde en zwakke Simba plotseling op bij ons thuis. We konden het niet geloven, het was echt een wonder. Hij zag er tenger, onverzorgd en vuil uit. Ons hondje was duidelijk zoveel afgevallen dat hij zich uit het gat had kunnen wringen want hij is taai. We hebben hem niet voor niets naar Simba - de Leeuw vernoemd”, besluit Arnott.

Dierenarts Lynne Gaskarth van het Drove Veterinary Hospital zegt dat het ongelooflijk is dat Simba zo lang ondergronds overleefde zonder toegang tot voedsel en water. Ze zegt dat hij ernstig was uitgedroogd en maar liefst een kwart van zijn lichaamsgewicht had verloren.