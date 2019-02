Puppy die met dichtgeplakte muil van brug werd gegooid, bedankt redder op meest pakkende manier Karen Van Eyken

14 februari 2019

10u33

Bron: The Dodo 0 Dieren Toen Bob Hoelter langs een brug passeerde, hoorde hij een geluid dat hij niet onmiddellijk kon thuisbrengen. Het was een soort gejammer dat hem aanzette om een kijkje te nemen. Wat hij onder de brug aantrof, was hartverscheurend: een angstige puppy met dichtgeplakte muil. De man uit de Amerikaanse staat Indiana deed er vervolgens alles aan om de viervoeter te redden en mét succes. De dankbaarheid van de puppy was onnoemelijk groot.

Bob Hoelter vraagt ​​zich af of er vorige maand op die koude winteravond in de stad Griffith een goddelijke tussenkomst aan te pas is gekomen. “Die avond besloot ik namelijk om uitzonderlijk te voet naar de winkel te gaan, terwijl ik normaal altijd de auto neem. En dan had alles helemaal anders kunnen lopen”, vertelt Bob.

Toen de Amerikaan over de brug liep, hoorde hij een geluid. Hij stopte. Toen hoorde hij het opnieuw. Het was het meest treurige gejammer dat je je kon voorstellen. “Ik keek naar het water, maar zag niets.”

Het geschreeuw ging maar door en leek onder de brug vandaan te komen. Vastbesloten om te helpen, kroop Hoelter in het donker op handen en voeten naar beneden, niet wetende wat hij zou aantreffen. Van één ding was hij wel zeker: iemand had zijn hulp nodig.

“Gelukkig heb ik altijd een zaklamp bij me. Toen ik beneden kwam, scheen ik met de zaklamp en zag hem uiteindelijk zitten.” Het was een kleine bevende puppy. Maar Bob kon amper bevatten wat hij vervolgens zag: de muil van het diertje was helemaal dichtgeplakt. De man besefte dat hij nu snel moest handelen. “Ik wikkelde hem in mijn jas en kroop weer naar boven. De man nam de puppy mee naar de lokale dierenkliniek. Daar kreeg het diertje meteen de beste zorgen. Bob zag dat de viervoeter in goede handen was en vervolgde zijn weg naar de winkel.

Gebroken poot

Medewerkers van de dierenkliniek ontdekten dat de hond een gebroken poot had. Ze gaan er dan ook van uit dat de puppy van de brug werd geworpen - alleen belandde hij niet in het water zoals voorzien, maar wel langs de kant. “Zoiets had ik tijdens mijn dertigjarige carrière nog nooit gezien”, schreef Lori Kovacich, die de dierenkliniek beheert, op Facebook.

Haar post trok de aandacht van veel lokale bewoners, waaronder Doug en Mary Witting. De man en zijn echtgenote verloren onlangs hun geliefde hond en hadden nochtans gezworen dat ze niet snel weer een nieuwe hond zouden nemen - totdat ze het trieste verhaal van de puppy met de dichtgeplakte muil lazen.

“Dat schattige kleine hondje heeft ons nodig en wij hebben hem nodig”, dacht het koppel. Het echtpaar ontmoette hem, was onmiddellijk dol op hem en besloot om hem te adopteren. Hij kreeg de naam ‘Louie’.

Reünie

Terwijl toekomst van kleine Louie er opnieuw rooskleurig uitzag, wisten ze niet wie de hond nu precies had gered want de medewerkers van de dierenkliniek hadden de gegevens van zijn redder niet genoteerd.

Gelukkig had ook een familielid van Bob de Facebookpost gezien en kon er alsnog een reünie georganiseerd worden.

Tijdens het emotionele moment bleek de kleine Louie gelukkiger dan ooit toen hij zijn held herkende. “Ik stond perplex toen hij meteen naar me toeliep”, vertelde Bob. Louie bedankte zijn redder met ontelbaar veel ‘kusjes’. Bob beantwoordde de kusjes op zijn beurt met heel veel knuffels. Het was pakkend om te zien. Bob is erg verheugd dat ‘zijn’ Louie zo’n prachtige nieuwe thuis heeft gevonden. “De sterren stonden gewoon gunstig die avond. Het moest zo zijn”, besloot hij.