Puppies achtergelaten in vrieskou in Harelbeke: "Breng ze naar asiel in plaats van ze te dumpen" HR AHK

24 februari 2018

13u15

Bron: Eigen berichtgeving 4083 Dieren In domein De Gavers in Harelbeke zijn drie verkleumde puppies aangetroffen. " Iedereen die ons info kan geven over wie deze kleintjes in de vrieskou heeft achtergelaten, kan dit anoniem doen", meldt dierenasiel De Leiestreek. Vrijwilligers hebben er de omgeving uitgekamd, op zoek naar nog meer achtergelaten hondjes.

Het waren wandelaars die de puppies donderdag opmerkten en de politie verwittigden. Die schakelden het dierenasiel in. "De diertjes waren onderkoeld, maar door ze te verwarmen waren ze gelukkig snel weer in orde", klinkt het daar. De puppies zijn een kruising van het hondenras Stafford. "Onze vrijwilligers hebben de omgeving uitgekamd, maar mocht u nog een pup vinden, kan u de politie contacteren." Het dierenasiel meldt ook dat als u pups verhandelt, ze volgens de wet gechipt en geregistreerd moeten zijn. Pups die u naar het asiel brengt, moeten dit niet zijn. "Dus indien u ongewenste pups heeft, breng ze dan in het asiel binnen in plaats van ze te dumpen!"

"Schandalig"

De reacties op sociale media zijn niet mals. "Schandalig", klinkt het verschillende keren. "Deze puppies konden doodgevroren zijn. Hopelijk zijn er geen achtergebleven", zegt iemand. "Veel respect voor de mensen die dit gemeld hebben en bedankt aan dierenasiel voor jullie werk."