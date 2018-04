Punky schildpad die door genitaliën ademt met uitsterven bedreigd lva

15 april 2018

04u20

Bron: The Guardian 0 Dieren De bizarre schildpadsoort is niet meteen moeders mooiste. Er groeit mos op zijn rug, hij ademt door zijn genitaliën (ondanks zijn grote neusgaten) en er lijken vingers op zijn kin te groeien. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt het reptiel nu ook met uitsterven bedreigd.

Het opvallende dier meet ongeveer veertig centimeter en draagt de naam Mary River-schildpad of de wetenschappelijk naam elusor macrurus. Hij leeft voornamelijk in de gelijknamige rivier in Queensland in Australië. Sinds kort staat deze punker van het dierenrijk op plaats 29 in de lijst van de meest kwetsbare reptielen op aarde, die werd opgesteld door het Zoölogisch Instituut van Londen.

De Mary River met zijn weelderige haarbos mag er dan misschien rebels uitzien, zijn bizarre verschijning en zijn dociele natuur maakte hem heel populair onder liefhebbers van exotische dieren. Vooral in de jaren 60 en 70 werden de dieren massaal uit hun nesten geroofd en verhandeld.

Naast zijn voorkomen is ook zijn manier van ademen opvallend. Hij heeft een opening in het lichaam waardoor niet enkel ontlasting, urine en genitale afscheidingen (zoals eieren) naar buiten kunnen, maar waardoor hij ook ademt. Daardoor kan tot drie dagen onder water blijven en krijgt het mos de kans flink te groeien.