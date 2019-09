Proef blijkt succes: krijgen we de eikenprocessierups er dan toch onder? Redactie

01 september 2019

08u37

Bron: AD.nl 5 Dieren De proef met het natuurlijk bestrijden van de eikenprocessierups blijkt een succes. Op een proeflocatie in Nederland werden dit jaar 80 procent minder nesten aangetroffen. Ook werd 90 procent van de nesten aangevreten door natuurlijke vijanden van de rups.

Dat melden onderzoekers die betrokken zijn bij het Kenniscentrum Eikenprocessierups op de website Nature Today. In 2018 is in de gemeente Westerveld (Drenthe) het project gestart. Drie jaar lang wordt gekeken hoe het aantal eikenprocessierupsen zich ontwikkelt.

Er zijn vorig jaar duizenden planten van tientallen soorten aangeplant om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen te lokken, zoals sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen. Ook zijn er nestkasten opgehangen om vogels als koolmezen, pimpelmezen, mussen en andere soorten vogels die insecten eten naar de proeflocatie te krijgen.

Gezondheidsklachten

Volgens de onderzoekers zijn niet alle locaties geschikt voor een dergelijk project, maar daar waar het mogelijk is, draagt deze aanpak zeker bij aan de beheersing van de eikenprocessierups.

De branderige haartjes van de eikenprocessierups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Het diertje vormde deze zomer zo’n plaag, dat bestrijders tot over hun oren in het werk kwamen te zitten.

“Het neemt grote vormen aan”, vertelde de aan het kenniscentrum eikenprocessierups verbonden bioloog en onderzoeker Arnold van Vliet in juni tegen deze site. “Ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt, heb er niet eerder zo veel gezien.”

LEES OOK: Huisartsenvereniging geeft uitleg over bescherming tegen processierups: “Dit is niet te vergelijken met een steek van een wesp”