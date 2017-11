Primeur: uitgerekend vinken van Darwin demonstreren hoe snel een nieuwe soort kan ontstaan sam

14u55

Bron: BBC News 5 Thinkstock Een grondvink. Dieren Voor de allereerste keer hebben wetenschappers in het wild vanop de eerste rij Voor de allereerste keer hebben wetenschappers in het wild vanop de eerste rij soortvorming kunnen observeren, het proces waarbij een nieuwe diersoort ontstaat. Dat gebeurde uitgerekend met vinken op de Galapagoseilanden, net de plaats én de soort die Charles Darwin hielp zijn evolutietheorie vorm te geven. Het onderzoek werd gepubliceerd in vakblad Science

Wetenschappers volgen al jarenlang de vinken op het eiland Daphne Major en in 1981 zagen professoren Rosemary en Peter Grant hoe een vink arriveerde van een ander eiland, Española. Het ging om een grote cactusvink, een soort die niet voorkwam op het eiland. Het dier moet meer dan 100 kilometer hebben afgelegd om het eiland te bereiken en paarde daar met een inheemse middelgrote grondvink. Daar kwamen nakomelingen van, die zo'n 40 jaar later een eigen soort zijn gaan vormen die bestaat uit een dertigtal individuen.

Creative Commons/Snowmanradio~commonswiki Een grote cactusvink.

Hybridisatie

In het verleden werd aangenomen dat twee verschillende soorten niet in staat mochten zijn om vruchtbare nakomelingen te krijgen om te worden beschouwd als aparte soort. Maar de voorbije jaren is gebleken dat veel vogels en andere dieren die we beschouwen als unieke soorten toch wel met elkaar kunnen paren en vruchtbare jongen kunnen produceren.

"We zijn geneigd om niet meer te discussiëren over wat een soort bepaalt, omdat dat je niets oplevert", zegt professor Butlin, een expert in soortvorming die niet betrokken was bij het onderzoek. Hij legt aan BBC News uit dat het interessanter is om te begrijpen welke rol hybridisatie kan spelen bij het ontstaan van een nieuwe soort, precies waarom de observaties van de Galapagosvinken zo belangrijk zijn.

Het is een unieke kans om het proces zich te zien voltrekken in een tijdspanne die we kunnen observeren. In de meeste gevallen waarbij dieren van verschillende soorten met elkaar paren, zijn de nakomelingen slecht aangepast aan hun omgeving. Maar in dit geval zijn de nieuwe vinken van Daphne Major groter dan de andere soorten op het eiland, en hebben ze ook nieuw voedsel ontdekt dat eerst nog onaangeroerd bleef. De onderzoekers noemen de vinken dan ook de "Grote Vogel-populatie".

Thinkstock Een grondvink.

Geen paring tussen soorten

De nieuwe populatie verschilt genoeg qua uiterlijk en gedrag om te spreken van een nieuwe soort. Wat meer is, de leden van de nieuwe soort paren niet met de drie inheemse vinkensoorten, zo werd bevestigd door genetisch onderzoek waarvoor Rosemary en Peter Grant samenwerkten met professor Leif Andersson van de Zweedse Universiteit van Uppsala. We zouden verwachten dat de hybride zou paren met een van de andere soorten op het eiland en daarin dan zou opgaan," zegt professor Andersson aan BBC News. "Maar we hebben bevestigd dat het gaat om een afgesloten parende groep."

Blijkbaar willen de inheemse vrouwtjes niet paren met de nieuwe soort omdat ze de liederen van de mannetjes niet begrijpen. De nieuwe genetische data wijst uit dat er na twee generaties complete reproductieve isolatie was van de inheemse soorten. Ze paren alleen onderling, waardoor ze reproductief én genetisch geïsoleerd zijn.

"Wat we zeggen is dat deze groep volgens zich gedraagt als een aparte soort. Als je niets zou weten over de geschiedenis en een taxonomist zou aankomen op het eiland, zou die zeggen dat hier vier soorten leven", zegt professor Andersson.

Thinkstock Een grondvink.

Groter

Er zijn geen aanwijzingen dat de nieuwe soort opnieuw zou paren met de middelgrote grondvink, maar zelfs als dat zou gebeuren, hebben ze nu een grotere omvang en meer mogelijkheden. Die voordelen kunnen blijven behouden door natuurlijke selectie.

Op die manier kan hybridisatie leiden tot soortvorming, simpelweg door de toevoeging van één individu aan een populatie. Op die manier kunnen nieuwe kenmerken zich snel ontwikkelen. "Wanneer je gewoon wacht tot mutaties leiden tot een verandering per keer, kan dat het moeilijker maken om op die manier een nieuwe soort te ontwikkelen. Zo kan hybridisatie efficiënter zijn dan mutatie", zegt professor Butlin. "Het is een extreem geval van iets wat we in de loop der jaren steeds beter zijn gaan beseffen. Evolutie kan doorgaans heel snel gebeuren."