Primeur: 's werelds eerste leeuwtjes geboren via kunstmatige inseminatie FT

02 oktober 2018

12u05

Bron: The Times 1

Dit zijn Victor en Isabel, 's werelds eerste leeuwenwelpjes die geboren zijn via kunstmatige inseminatie. De twee kwamen ter wereld in het Zuid-Afrikaanse wildreservaat Ukutula na 18 maanden van intensieve proeven. De onderzoekers trainden een leeuwin om naast de omheining te liggen, zodat ze bloedmonsters konden nemen en haar hormoonspiegel controleren. Vervolgens werd ze geïnsemineerd met het sperma van een gezonde leeuw. Met de nieuwe techniek hopen wetenschappers de diersoort te redden. Leeuwen zijn uitgestorven in 26 Afrikaanse landen, wereldwijd leven er nog maar 20.000 in het wild. Natuurbeschermers waarschuwen wel voor fokkers die de techniek zouden kunnen kapen om lichaamsdelen te verkopen op de zwarte markt.