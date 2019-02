Primeur: hond krijgt nieuwe schedel gemaakt door 3D-printer Tom Brouwer

04 februari 2019

13u50

Bron: AD.nl 0 Dieren Jaren geleden klonk het misschien nog als een sprookje in de oren: een hond heeft een gedeeltelijk nieuwe schedel gekregen afkomstig uit een 3D-printer. Dat gebeurde in de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Utrechtse Universiteit.

De operatie vond eind vorig jaar plaats en het is de eerste keer in Europa dat een dergelijke ingreep is uitgevoerd. Het gaat om een schedeldak van titanium, dat is geplaatst in het hoofd van een Siberische Husky. Artsen vonden in de kop van de hond een goedaardige tumor, die inmiddels is weggehaald.



De operatie was mogelijk door een samenwerking van de faculteit Diergeneeskunde en Geneeskunde. De tumor van de husky was zó groot, dat de hersenen werden weggedrukt. De hond ondervond hier hinder door.



Björn Meij, die de operatie uitvoerde, is tevreden over het verloop van de ingreep en is lovend over de 3D-printer. “Een belangrijk voordeel van het 3D printen van een schedeldak is dat het perfect op maat gemaakt kan worden voor het individu.’’