Prijsduif Armando is officieel de duurste duif ooit: nu al bod van 502.000 euro GVS

14 maart 2019

20u44

De Belgische duif Armando is nu officieel de duurste duif ooit. Op dit moment is al 502.000 euro geboden voor de West-Vlaamse prijsduif. De veiling loopt nog tot zondag. Het vorige record voor een duif stond op 400.000 euro.

Armando wordt wel eens de Eddy Merckx onder de prijsduiven genoemd. En daar moet uiteraard wat geld voor worden neergeteld. Deze namiddag stond de teller al op 502.000 euro. En dat bedrag loopt mogelijk nog op, want de veiling loopt pas zondag af. De eigenaar ziet het uiteraard graag gebeuren: “Voor mij is mijn broodje gebakken ja”, vertelt Joël Verschoot aan Focus WTV. “Ik heb heel mijn leven dag en nacht gewerkt, en ik heb nooit kunnen verdienen wat ik nu in 2 weken verdien. En dat is het plezantste van de zaak.”

“Het eerste bod op Armando maandag was 200 euro”, weet Joël. “Amper drie minuten later stond de teller al op 300.000 euro. We hadden nooit durven denken dat de veiling zo’n hoge vlucht zou nemen”, zei hij eerder in onze krant.

De koper van de duif wordt bijna zeker een Chinees, want daar valt er veel geld mee te verdienen. Maar het is helemaal niet zeker dat Armando effectief naar China verhuist. De kosten om het dure dier te verzekeren zijn enorm hoog. Daarom is het logischer dat er eerst gekweekt wordt met Armando en dat zijn nakomelingen naar China worden gevlogen.