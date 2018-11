Premiejager vangt grootste python van het park: 5,3 meter lang, 54 kilogram zwaar en bonus van 330 euro waard AW

09 november 2018

10u38

Bron: South Florida Water Management District 0 Dieren In het Everglades National park in Florida zitten er niet enkel slangen, maar ook premiejagers die bewust op zoek gaan naar de glibberige dieren. Kyle Penninston, een professionele slangenjager, ving onlangs de allergrootste slang in het Everglades park in Florida. Een exemplaar om U tegen te zeggen.

Het Everglades National park heeft erg veel last van slagen. Die werden waarschijnlijk door nonchalante eigenaars geïntroduceerd waardoor het ecosysteem in de war wordt gestuurd. De slangenpopulatie vermenigvuldigde zich op korte tijd en vormt intussen een bedreiging voor de vogels en knaagdieren. Maar ook andere dieren worden bedreigd.



Daarom huurde het park 25 slangenjagers in die in het kader van een eliminatieprogramma de Birmese pythons moeten opsporen en doden. Daar krijgen ze iets meer dan zeven euro per uur voor, met bonussen. Penninston ontving de grootste bonus tot zover, niet voor niets want hij ving een nog grotere slang.

5,3 meter lang en 54 kilogram

Het exemplaar dat Kyle Penninston spotte, was maar liefst 5,3 meter lang en woog 54 kilogram. Kortom, een ware nachtmerrie voor vele kinderen (én volwassenen). De ervaren slangenjager ging onverschrokken te werk en wist het beest te doden. Daarvoor kreeg hij een bonus van 330 euro.



Birmese python in het Everglades park

De Birmese pythons zijn een invasieve soort die tot de vijf grootste slangen ter wereld behoren. Ze leven in Zuid-Amerika en het zuidoosten van Azië. Ver van België dus (gelukkig). De beesten kunnen zo’n vijf meter lang worden en verorberen voornamelijk gevogelte, maar sommige soortgenootjes aten zelfs al alligators en herten op. Intussen werden er op anderhalf jaar tijd bijna 2.000 slangen geëlimineerd in het Everglades National park en Penninston ving voorlopig de allergrootste.

Grootste python ter wereld

En vergis je niet: pythons kunnen nog groter worden. Het Guinness World Record is weggelegd voor Medusa. Die slang is zeven meter lang en eigendom van een bedrijf in Kansas City dat spookhuizen maakt.