Prachtige dronebeelden: bultrugkalfje en moeder geven show voor strandgangers

03 december 2018

13u18

Voor de kust van Umdloti, een stadje in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal, hebben twee bultrugwalvissen een show gegeven voor strandbezoekers. Op 500 meter van de kustlijn ‘dansten’ het kalfje en zijn moeder in het rond. De maker van dronebeelden zegt dat de walvissen gedurende een uur op dezelfde plek bleven. “Ze sprongen uit het water, sloegen met hun vinnen op het wateroppervlak en rolden in het water. Het leek wel of ze een show gaven voor iedereen op het strand.”

