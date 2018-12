Prachtige beelden: orka’s zwemmen eindje mee met Nieuw-Zeelandse vrouw IB

13 december 2018

Bron: YouTube, Stuff.co.nz 0 Dieren In het kuststadje Hahei in het noorden van Nieuw-Zeeland heeft een Australische toerist toevallig prachtige beelden kunnen maken van een vrouw die met orka's zwemt. De Nieuw-Zeelandse Judie Johnson was baantjes aan het trekken in zee, toen ze plots verrast werd door drie orka's voor de kust van het schiereiland Coromandel.

Volgens Johnson was het, na de eerste schrik, een “onvergetelijke ervaring”. “Ik zag ineens een grote donkere vlek onder me opdoemen en ik dacht eerst dat het een dolfijn was, tot ik plots een grote witte vlek zag en besefte dat het een orka was. Ik schrok en bedacht me dat orka's zeehonden eten… en ik had een zwart wetsuit aan…”, vertelt de vrouw aan de Nieuw-Zeelandse media.

Drone

Vanaf het strand zag de Australische toerist Dylan Brayshaw alles gebeuren. “Ik had al meteen m’n telefoon gepakt om de hulpdiensten in te schakelen”, zegt de man, die professioneel fotograaf is. “Al vrij snel zag ik de zwemster echter uit het water komen, maar tot mijn verbazing ging ze vrij snel weer terug de zee in om met de orka's te gaan zwemmen. Toen heb ik mijn drone gepakt en de ontmoeting vanaf een respectabele afstand gefilmd.”

De drie orka's, een volwassen dier en twee kalfjes, zwommen direct verder met de vrouw, toen ze zich weer in het water begaf. “Het was zo anders dan alles wat ik hiervoor al meegemaakt heb”, vertelt Johnson. “Deze ervaring heeft mijn leven veranderd.”