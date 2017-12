Prachtig in beeld gebracht: cheeta racet tegen Formule E-wagen FT

Een cheeta versus een Formule E-wagen. Beiden gaan van 0 naar 100 kilometer per uur in amper drie seconden. Maar wie houdt de sprint het langst vol? Al veel is er geracet tussen machine en dier, maar deze wedren werd prachtig in beeld gebracht. Het filmpje kondigt de start van het Formule E-seizoen aan, dat dit weekend in Hong Kong begon. "De cheeta is een van de tien meest bedreigde diersoorten ter wereld. Bewonder onze auto's in hun natuurlijke habitat", klinkt het. Vooral gedurfd ook dat de Franse rijder Jean-Éric Vergne het beest daarna nog eens liefelijk over de bol aait...

Screenshot YouTube