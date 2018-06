Potvis in nood voor Nederlandse kust HA

25 juni 2018

16u38

Bron: ANP 5 Dieren Voor de kust van Den Helder in Nederland zwemt een potvis in nood. Het reddingsteam van SOS Dolfijn werd vandaag over de gedesoriënteerde walvis gealarmeerd; een schip van de kustwacht is naar het dier onderweg.

"Omdat potvissen moeilijk weten te overleven in de voor potvissen ondiepe Noordzee, is dit voor het dier een lastige situatie." De potvis zwemt al uren in hetzelfde gebied en is mogelijk gedesoriënteerd en/of ziek of verzwakt, zegt SOS Dolfijn.

Als walvissen van meer dan drie meter in de problemen komen, gaat in Nederland het zogeheten walvisprotocol in. Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wordt dan benaderd. Schepen worden uit de buurt gehouden en er wordt geprobeerd het dier weer naar zee te helpen, legt een woordvoerder van de Nederlandse Kustwacht uit.