Potvis aangespoeld in Zeeuws-Vlaanderen

12u44

Bron: ANP 0 Stichting Strandexploitatie Veere Dieren Op het strand van Domburg in Zeeuws-Vlaanderen is vanochtend een potvis van ruim 13 meter aangespoeld. Medewerkers van museum Naturalis en de faculteit diergeneeskunde van Universiteit Utrecht doen onderzoek.

Lonneke IJsseldijk van de universiteit gaat de doodsoorzaak van de Domburgse potvis proberen te achterhalen. De onderzoekster hoopt vooral dat het bij één blijft en dat er niet - zoals twee jaar geleden - een hele groep potvissen in Noord-Europa strandt.

Volgens IJsseldijk is het bekend dat verzwakte walvissen zich afzonderen van hun groep. Ze vindt het dier er nog vers uitzien. De kans is daarom groot dat de potvis levend is aangespoeld. Vrijdagmiddag begint de sectie op het dier waarbij onder meer wordt gekeken naar de organen en maaginhoud. Het skelet wordt mogelijk opgenomen in de nationale collectie van Naturalis.

Het is volgens de onderzoekster aannemelijk dat het om een mannelijke potvis gaat, vrouwtjes blijven met hun kalf in het aangenaam warme water rond de evenaar. ,,In de hele geschiedenis is maar één vrouwtje aangespoeld in Noord-Europa, in Engeland." Buiten de paartijd gaan de mannetjes in zogeheten 'bachelor groups' naar de zee bij Noorwegen omdat daar meer eten is. Zodra het weer paartijd is, zwemmen ze terug naar de vrouwtjes.

In januari 2016 strandden op Texel zes potvissen, waarna er binnen zes weken nog 24 aanspoelden op de stranden van Engeland en Duitsland. Zij waren volgens de onderzoekster niet ziek of ondervoed, maar waarschijnlijk verdwaald.