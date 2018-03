Poten van geroosterde reiger gaan net als verslikvis en Domino-mus naar expo 'Dode dieren met een verhaal' HR

Bron: ANP, AD 0 Dieren De poten van de dode blauwe reiger die zondag geroosterd werd door een dakloze man in het Nederlandse Den Haag , zijn binnenkort te zien in een museum in Rotterdam.

De poten worden opgenomen in de collectie 'Dode dieren met een verhaal' van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, die laat zien hoe en waar mens en dier met elkaar in botsing komen en wat de gevolgen kunnen zijn. De uit Rusland afkomstige man had de vogel zelf geslacht, bereid en opgegeten. Reigers zijn een beschermde diersoort, maar aangezien de man verklaarde dat hij de vogel dood had gevonden en de politie het tegendeel niet kon aantonen, wordt hij niet vervolgd.

De collectie 'Dode dieren met een verhaal' werd tien jaar geleden in gang gezet met de Domino-mus. De vogel vloog tijdens de voorbereiding van een televisieprogramma het Frisian Expo Centre in en veroorzaakte dat er 23.000 dominostenen omvielen. Toen de mus in een hoekje van ging zitten, werd met een luchtbuks een einde gemaakt aan het leven van het vogeltje. De vogelmoord zorgde in Nederland voor veel onbegrip, bedreigingen en haalde ook de internationele pers.

Ook de verslikvis zit in de collectie. De vis, een pantsermeerval, kwam vorig jaar vast te zitten in de keel van een Vlaardinger die met zijn vriendengroep als stunt een aquarium wilde leegdrinken. Maar toen de meerval per ongeluk in de keel van de 28-jarige man belandde, zette het dier zich vast met zijn scherpe vinnen. Hij probeerde de vis vervolgens op te braken, weg te spoelen met bier en zelfs door te laten glijden met honing, maar het dier zat muurvast en moest in het ziekenhuis operatief verwijderd worden.