Populatie Siberische tijger in één jaar verdubbeld Redactie

11 juli 2018

22u54

Het gaat onverwacht goed met de Siberische tijger. Tijdens de jaarlijkse telling in Rusland zijn liefst twee keer meer exemplaren geteld dan in 2017. Daarnaast werden ook meer welpjes geteld dan verwacht.

De Siberische tijger spotten is een zeldzaamheid. De enorme katachtige wordt met uitsterven bedreigd en wereldwijd wordt de populatie geschat op een schamele 430 tijgers. In het Bikin National Park, waar de Siberische tijger intensief beschermd wordt, werden in 2017 slechts tien exemplaren geteld. Dit jaar was er positief nieuws en liep de teller op tot liefst twintig volwassen tijgers en zes welpjes.

Één vrouwtje had liefst vier jongen bij zich. "Dit is echt heel zeldzaam en een bewijs dat de tijgers zich veilig en op hun gemak voelen in het park", aldus Vladimir Popov, hoofd wetenschappelijk onderzoek van het park tegenover het WNF.