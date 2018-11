Populatie berggorilla’s bezig aan fragiel herstel kv

15 november 2018

21u24

De Centraal-Afrikaanse berggorilla staat niet langer op de lijst van "ernstig bedreigde diersoorten", nu blijkt dat de populatie sinds tien jaar weer toeneemt. Uit een studie blijkt dat er momenteel weer zo'n 1.000 berggorilla's zijn, tegenover slechts 680 in 2008. Bijgevolg wordt de soort als "bedreigd" beschouwd en niet langer "ernstig bedreigd".

“Hoewel de groei van de berggorillapopulatie fantastisch nieuws is, is de soort nog steeds in gevaar en moeten inspanningen om hen te beschermen verdergezet worden”, zegt Liz Williamson, primaatspecialist bij de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). De IUCN volgt op hoe ernstig diersoorten bedreigd worden en hoe groot de verschillende populaties zijn.

De legendarische gorilla’s leven in het Virungagebergte, dat zich uitspreidt over Congo, Oeganda en Rwanda, en het Bwindi Nationaal Park in Oeganda. Jaarlijks betalen duizenden toeristen veel geld om hen in hun natuurlijke habitat te kunnen zien.



Beide leefgebieden zijn echter omringd door akkers en de steeds groeiende menselijke bevolking dreigt hun habitat binnen te dringen. Bovendien vormen ook stroperij, burgerlijke onrust en ziektes zoals ebola een gevaar voor de gorilla’s.

“De grootste bedreiging voor de berggorillapopulatie zou een nieuwe, erg besmettelijke ziekte zijn, want het zou erg moeilijk zijn om dat onder controle te krijgen”, aldus Williamson.

Volgens Andrew Seguya van de Greater Virunga Transboundary Collaboration houdt de stijging van het aantal gorilla’s ook in dat de dieren hun leefgebied moeten uitbreiden en dat er geld moet ingezameld worden voor gemeenschappen in de buurt.

“Hoewel de verlaging van het beschermingsniveau aantoont dat onze inspanningen vrucht afwerpen, mogen we niet op onze lauweren rusten, we moeten veel meer doen”, zegt Seguya.