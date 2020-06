Populaire gorilla van 25 jaar met speer gedood in Oeganda: stropers riskeren levenslange celstraf HAA

16 juni 2020

09u16

Bron: BBC, The Independent, National Geographic, Uganda Wildlife Authority 0 Dieren Oeganda treurt om de dood van Rafiki, een 25-jarige zeldzame zilverruggorilla die begin juni door stropers is gedood. De omgebrachte mensaap stond aan het hoofd van een groep van zeventien gorilla’s die erg populair is bij toeristen in Oeganda. Vier stropers zijn opgepakt. Ze zeggen dat ze zich bedreigd voelden door Rafiki en uit zelfverdeding hebben gehandeld.

Op 1 juni raakte de zeldzame berggorilla vermist in een nationaal park in het zuidwesten van het land. Een dag later werd het kadaver van het mannetje dood aangetroffen tijdens een zoekactie. Alles wijst erop dat de 25 jaar oude mensaap om het leven kwam door een speer die zijn organen heeft doorboord. Het stoffelijk overschot vertoonde een steekwonde in de buik en inwendige organen waren beschadigd. De laatste keer dat een berggorilla door een mens werd gedood, was in 2011, meldt National Geographic.

Vier verdachten

Rangers spoorden in een naburig dorp een verdachte op die in het bezit was van speren en ander jachtmateriaal. De man bekende dat hij Rafiki heeft gedood. Naar eigen zeggen handelde hij uit zelfverdediging omdat hij door de zilverruggorilla werd aangevallen. De man was samen met drie anderen op klein wild aan het jagen in het Bwindi Impenetrable National Park, toen ze plots oog in oog kwamen de staan met de groep apen. Het viertal is opgepakt en wacht hun proces af. Volgens de BBC riskeren de verdachten een levenslange gevangenisstraf of een boete van ruim 4,7 miljoen euro als ze schuldig worden bevonden aan het doden van een bedreigde diersoort.



“Zware klap”

Wereldwijd leven nog maar iets meer dan duizend berggorilla’s. Uganda Wildlife Authority, een semi-overheidsorganisatie die gericht is op de bescherming van dieren in het wild, noemt het overlijden van Rafiki “een zware klap”.

Het 25-jarige mannetje stond sinds 2008 aan het hoofd van een groep van zeventien gorilla’s in het nationaal park die erg populair is bij toeristen, omdat de apen gewend waren geraakt aan de aanwezigheid van mensen, zegt Uganda Wildlife Authority in een verklaring. De dood van Rafiki dreigt de kliek nu uiteen te doen vallen. Mogelijk zullen de apen zich ook afkeren van de mens, wat slecht nieuws zou betekenen voor de lokale economie in de regio, die veelal teert op ecotoerisme.

Coronacrisis

Toeristen betalen meer dan 600 dollar (zo’n 530 euro) om een uur met de berggorilla’s te kunnen doorbrengen, meldt National Geographic. Dat geld vloeit vaak terug naar projecten rond behoud van de diersoort en valt nu mogelijk weg. De sector deelt momenteel al zwaar in de klappen door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lockdown. Verschillende inperkingsmaatregelen zijn wellicht ook de reden dat er in het nationaal park de laatste tijd meer illegale jachtactiviteit wordt waargenomen. Vaak gaat het om stropers die wanhopig op zoek zijn naar eten of handelswaar om te kunnen verkopen.

