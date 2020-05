Pompiers redden leven van hond die achterbleef in brandend huis HR

25 mei 2020

11u25

Bron: Centre de Secours Incendie Région Sierre, Le Nouvelliste 22 Dieren Brandweermannen hebben in Zwitserland het leven gered van een hond die ze bewusteloos aantroffen in een brandend huis. De bewoners hadden hem zelf niet kunnen redden en waren de wanhoop nabij. “Een mooi moment voor iemand met onze job”, meldt de brandweer.

Toen zondagmiddag brand uitbrak in een huis in Réchy in de omgeving van Sierre (Zwitserland), moesten de bewoners in allerijl hun huis verlaten. Door de felle rook zagen ze echter geen enkele kans om hun hond Spyke uit het huis te halen.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, brachten ze hen dan ook meteen op de hoogte dat Spyke nog binnen was. Terwijl een een deel brandweermannen begon te blussen, trok een ander deel het huis in. Ze troffen Spyke levenloos aan en brachten de hond naar buiten. “Daar zijn we meteen gestart met reanimatie”, klinkt het. Ze beademden het dier tot het weer tot leven kwam. Daarna brachten ze de hond naar een dierenarts.

“Twee uur later, toen we ons materiaal aan het opruimen waren, was Spyke alweer beter”, zegt een brandweerman. “En in goede vorm. Een mooi moment voor iemand met onze job.”

