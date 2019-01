Politiehond zo goed in zijn job dat criminelen een prijs op zijn hoofd hebben gezet ADN

25 januari 2019

16u03

Bron: BBC News, Sky News 0 Dieren Maak kennis met Scamp, een politiehond met een ongelofelijke neus en een fascinerend jachtinstinct. In de laatste vijf jaar heeft de speurhond in het Verenigd Koninkrijk al voor 6 miljoen pond (bijna 7 miljoen euro) aan illegale tabak onderschept. Ja, echt zoveel. En dat tot grote ergernis van de criminelen die hij stokken in de wielen steekt.

Na een reeks rechtszaken in onder meer Birmingham, Sussex, Newcastle en Northampton hebben criminelen vorig jaar zelfs een prijs op het hoofd van de hardwerkende hond gezet. Een prijs van 25.000 pond (bijna 29.000 euro).





“Scamp vormt nu eenmaal een bedreiging voor bendes die illegale dingen het land willen binnensmokkelen”, stelt baasje en trainer Stuart Philips (40). Die traint gespecialiseerde detectiehonden in onder meer het zoeken naar tabak, drugs, explosieven en stoffelijke resten.

Georganiseerde bende

De beloning voor wie de hond een dodelijk lesje zou leren voor zijn geweldige speurkunsten, zou zijn uitgeloofd door een georganiseerde maffiabende. De autoriteiten werden ingeschakeld, Scamp moest zich een tijdlang koest houden in de regio.



Het hoort duidelijk bij het werk. Ook zijn trainer krijgt bedreigingen. “Ik ben al met de dood bedreigd, mijn autoruit is al ingeslagen en mijn banden plat gestoken. Het hoeft niet te verbazen, weet je. We maken echt heel vieze mensen boos.”

Van palet tot peuk

De elite K9-dieren van de ‘BWY Canine’ van Philips in Pembrokeshire, Wales, worden over heel het Verenigd Koninkrijk ingezet. Vooral tabaksmokkel blijkt een groot probleem. “Er zijn niet genoeg dagen in een week.”

Uit een onderzoek van ‘Action on Smoking and Health’ uit 2014 blijkt dat in Wales alleen al elke dag een miljoen illegale sigaretten verkocht worden. “De mensen zijn zich vaak ook niet bewust van waarmee illegale tabak in verband kan gebracht worden”, aldus Philips. “Het gaat gepaard met een waaier aan andere misdrijven zoals drugshandel, wapenhandel, mensenhandel, enzovoort.”

Een ervaren hond als Scamp kan zowel volledige paletten vol sigaretten als één zielige peuk vinden. Daarnaast heeft de viervoeter ook een neus voor geld, zo blijkt. Hij ontdekte tussen het tabakwerk door al 60.000 pond (zo’n 69.000 euro).

A massive quantity of #illegaltobacco seizex yesterday during an operation with @kentpolicemed & @medway_council Trading Standards.



Scamp & Yoyo the @QuestRedtv #DogDetectives did an amazing job. pic.twitter.com/F9fxTjGFiM B.W.Y Canine Ltd(@ BWYK9) link

Great to be live with @KayBurley on @SkyNews this afternoon. We’ve never searched a news studio for #illegaltobacco before. Great fun for Scamp the #DogDetective celebrity. pic.twitter.com/DBopiJ34B3 B.W.Y Canine Ltd(@ BWYK9) link