Politieagenten opgeroepen voor inbraak...maar deze ‘dader’ hadden ze niet verwacht

18 maart 2019

14u58

Afgelopen vrijdagnacht werd de politie opgebeld door bezorgde bewoners van een woning in Breckenridge, in de Amerikaanse staat Colorado. Ze hadden glas horen breken in hun kelder en vreesden dat een inbreker het raam had gebroken. Toen de politie aankwam troffer ze echter een verrassende gast aan: de indringer bleek een rendier te zijn. Door het dik pak sneeuw had het dier vermoedelijk het gat van de lichttunnel niet gezien en zo recht door het raam van de kelder gesukkeld. De politie belde meteen de dierenbescherming op om te helpen. Ondertussen had het rendier al een warm plekje gevonden in een van de logeerkamers om tot rust te komen. Ze was gelukkig niet gewond geraakt. De dierenbescherming kon het dier makkelijk verdoven om haar zo terug te brengen naar een veilige plek in het wild.

