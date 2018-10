Politie vindt leeuwenwelp in appartement in Parijs Redactie

24 oktober 2018

04u34

Bron: AD 0 Dieren Een 30-jarige man is gearresteerd nadat in zijn appartement in een buitenwijk van Parijs een leeuwenwelp werd aangetroffen. De politie kwam hem op het spoor toen de verdachte het dier probeerde te verkopen.

De leeuw moest 10.000 euro opbrengen. Het dier werd in goede gezondheid aangetroffen in het appartement. De man werd in het huis van zijn buren in de kraag gevat, waar hij zich had verstopt.

Volgens de autoriteiten is de verdachte eerder veroordeeld wegens diefstal. Hoe hij aan de leeuw is gekomen, is niet bekend.

Een hardloper vond eerder deze maand een leeuwenwelp in Tienhoven in de Nederlandse provincie Utrecht. Dat welpje werd vermoedelijk door een Belg in een Nederlands weiland achtergelaten. Ook dat dier maakt het goed.

Bekijk hieronder hoe het met het in Nederland gevonden leeuwenwelpje gaat: