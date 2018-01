Politie vindt achtergelaten kat met briefje 'gratis mee te nemen' IB

23u41

Bron: atv.be, gva.be 4 Thinkstock De kat werd gevonden in een bench met een papiertje 'gratis mee te nemen'. Dieren In een bushalte in de Antwerpse Handelstraat vond de politie dinsdagavond een kat die door haar eigenaar was achtergelaten in een kooi. Aan de bench zat een briefje waarop geschreven stond 'gratis kat mee te nemen'.

Via de chip van de kat kon de eigenaar van het dier achterhaald worden. De man, die uit Gent afkomstig bleek te zijn, verklaarde dat hij zijn huisdier aan een Antwerpse vriendin van zijn zus had gegeven. Dat verklaart deels waarom het dier in een Antwerpse bushalte gevonden werd.

De kat werd door de inspecteurs overgedragen aan het Blauwe Kruis.