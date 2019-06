Politie slaat ruit in om hondje uit snikhete auto te bevrijden HR

26 juni 2019

17u13

Bron: Politie Valkenswaard 0 Dieren De Nederlandse politie heeft in Valkenswaard, een buurgemeente van het Limburgse Hamont-Achel, een autoruit ingeslagen om een hondje uit het hete voertuig te halen. “Op kosten van de eigenaar”, meldt de politie. Het hondje maakt het goed. De eigenaar staat een proces-verbaal te wachten.

De politie wijst erop dat bij een buitentemperatuur van 27 graden de temperatuur in de auto binnen tien minuten oploopt naar 37 graden. Na een uur is het al meer dan 45 graden. Om die reden heeft de politie de auto om te beginnen voorzien van "ventilatie", schrijft de politie, die het opsluiten van het hondje bij deze temperaturen "onbegrijpelijk" noemt. In een filmpje is te zien hoe een agent een autoruit inslaat om het dier te kunnen bevrijden uit de bakoven.

