Politie neemt 13 pythons in beslag in appartement in Sint-Jans-Molenbeek Silke Vandenbroeck

06 juli 2018

14u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieren In een appartement in Sint-Jans-Molenbeek heeft een wijkagent gisteren toevallig 13 koningspythons ontdekt. De politie heeft de slangen ter plaatse in beslag genomen, want de eigenares beschikte niet over de juiste vergunningen.

"De wijkagent trof de jonge slangen in goede conditie aan", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van de lokale politie. "Ze zaten apart in doorschijnende bakken en hadden voldoende water. Na de ontdekking heeft de wijkagent meteen de lokale politie gebeld. Ook de eenheid exotische dieren van de brandweer kwam ter plaatse. Die stelden vast dat twee van de pythons zwanger waren."

De lokale politie heeft ondertussen contact opgenomen met de gemeente en het Brussels Gewest. "Mogelijk kan de vrouw nog vergunningen krijgen voor de slangen. Maandag gaan inspecteurs van het Gewest ter plaatse om te bekijken of de vrouw haar slangen mag behouden, al staat het maximum op vijf slangen. Ze kan ze dus wellicht niet allemaal houden. In de tussentijd hebben we dieren ter plaatse in beslag genomen", aldus de woordvoerder.