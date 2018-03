Politie krijgt oproep voor "gevaarlijke luipaard", maar het blijkt een kat HR

05 maart 2018

17u04

Bron: France3 Occitanie 34 Dieren Vergissen is menselijk. Dat ondervond ook een inwoner van Juvignac in de buurt van het Franse Montpellier. Die had de hulp van de politie ingeroepen om een "gevaarlijke luipaard" te vangen. Het bleek te gaan om een Savannah-kat.

"Hallo, ben ik bij de politie? Gelieve snel ter plaatse te komen. Er staat een luipaard op mijn dak, en hij is van plan om mijn kippen aan te vallen." Met die boodschap belde een inwoner van Juvignac de hulpdiensten. De brandweer en politie twijfelden dan ook geen seconde en gingen ter plaatse. Daar aangekomen, bleek het te gaan om een Savannah-kat. Dat is een kattenras dat inderdaad vrij groot kan worden, maar gelukkig niet zo gevaarlijk is als een luipaard.

#Insolite Les 👮‍♂️de #saintgeorgesdorques inter à #Juvignac suite 📱d'1👧 qui dit qu1 léopard mange ses poules. 👨‍🚒 le neutralisent, il s agissait d1 🐱 #Savannah. pic.twitter.com/mB2v23wb7u Gendarmerie de l'Hérault(@ Gendarmerie_34) link

