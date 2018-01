Poemawelpjes proberen in te breken in woning IVI

Liz Anderson uit Californië is afgelopen zaterdag door een luide bonk op de deur wakker geworden. Toen zij en haar echtgenoot op de camerabeelden keken, zagen ze twee poemawelpjes aan de voordeur. De welpen waren tegen de glazen voordeur gesprongen en neusden wat rond op zoek naar een ingang. "De bonk was zo luid dat het leek alsof er iemand aan het inbreken was", zei Anderson. De poema's hielden het na even voor bekeken en keerden zich terug.

