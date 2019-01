Poema valt vanaf 15 meter hoogte uit boom midden in Chileense hoofdstad

IB en LVA

04 januari 2019

01u15

Bron: La Tercera, Emol 0 Dieren In een buitenwijk van de Chileense hoofdstad Santiago de Chile is vandaag een poema aangetroffen in een boom. Het dier werd op zo’n vijftien meter hoogte gespot in Lo Barnechea, een rijke residentiële buurt die grenst aan het Andesgebergte, de natuurlijke habitat van de poema. In Chili woedt al jarenlang een discussie over het effect van de oprukkende verstedelijking op de lokale flora en fauna.

De poema werd in de vroege avond opgemerkt door een hond, die luid begon te blaffen en zo haar baasjes attendeerde op het roofdier dat zich hoog in een boom verschanst had. De bewoners van het appartement schakelden direct de hulpdiensten in, die uit voorzorg verschillende appartementen ontruimde en de omgeving afzette. Omdat het al snel donker werd, werd besloten om het dier ’s nachts onder observatie te houden en de reddingsactie de volgende dag bij het ochtendgloren in te zetten.

lees verder onder de foto:

De poema, een jong mannetje, bleef de hele nacht op dezelfde plek liggen slapen. De volgende ochtend probeerden dierenartsen en rangers het dier met verdovingspijltjes te neutraliseren. Er werden maar liefst drie pijltjes op de poema afgeschoten, waarvan een haar doel niet bereikte. Een tweede kwam terecht in de achterpoot van de poema, waaruit het verstoorde dier het zelf verwijderde. Het derde pijltje kwam in de dij van de poema terecht en zorgde er uiteindelijk voor dat de verdoving intrad.

lees verder onder de foto:

Val gebroken

Intussen hadden de hulpdiensten al verschillende kussens en matrassen op de grond onder de boom gelegd om voor een zachte landing te zorgen wanneer het dier door de verdoving uit de boom zou vallen. Dat gebeurde uiteindelijk zo’n vijftien uur na het begin van de operatie. De val van het dier werd na een aantal meter gebroken door een aantal takken, waardoor de poema uiteindelijk vanaf zo’n acht meter hoogte hard naar beneden viel.

lees verder onder de

⛑ Así fue la violenta caída del puma que estuvo por más de 17 horas sobre un árbol en Lo Barnechea. A pesar de las imágenes, el animal cayó sobre una zona donde sí había colchones, amortiguando su descenso. pic.twitter.com/EtqyPURaFJ T13(@ T13) link

Het is onduidelijk of het dier uiteindelijk ook op een van de matrassen die nog gauw onder het vallende dier werden geschoven, is gevallen of dat hij op het harde beton van de straat viel.

todos somos el puma cayendo pic.twitter.com/mQiOEpD6ui Juan C. 「PotterSys」(@ pottersys) link

De poema werd naar een dierentuin elders in de stad overgebracht, waar het later deze week medisch onderzocht wordt op botbreuken of andere kleinere fracturen: omdat niet zeker is hoeveel verdovingsmiddel de poema precies binnengekregen heeft, mag het dier uit voorzorg tot woensdag niet opnieuw verdoofd worden.

Beschermde diersoort

De Chileense poema is een beschermde diersoort in Chili, maar door de oprukkende verstedelijking krimpt haar natuurlijke leefgebied. Het is dan ook niet de eerste keer dat een poema in de hoofdstad wordt aangetroffen. In juni van dit jaar werd ook al een exemplaar aangetroffen in de stad, net als in 2014 en 2015. “Dit is een gevolg van overmatige bevolkingsgroei en de vernietiging van de natuurlijke leefgebieden van de poema”, zegt Ezequiel Hidalgo, directeur Natuurbehoud van het Zoölogisch Park Buin Zoo in Chili, die in de Chileense media om commentaar gevraagd werd.

La lógica inversa. La ciudad, arrebatando cada vez más, espacios a los animales y arrasando con su entorno.

Después de 15 horas, exhausto, este hermoso #puma cayó y se encuentra ahora siendo atendido. No sabemos qué pasará con él; apelamos a su libertad!! pic.twitter.com/80ctsIhON7 Eugenia Subiabre(@ kennysubiabre) link

Bekijk ook:

Poema dringt huis binnen en eet huiskat op: