Poema die gewurgd werd door jogger was nog een “kitten” kv

01 maart 2019

18u53

Bron: Fort Collins Coloradoan, CPW 0 Dieren De Amerikaan Travis Kauffman beleefde vorige maand de schrik van zijn leven toen hij tijdens het joggen werd aangevallen door een poema. De man vocht voor zijn leven en wist het dier uiteindelijk te wurgen, waarna hij zich naar het ziekenhuis begaf. Uit de autopsie blijkt nu dat het de bergleeuw naar schatting maar drie à vier maanden oud was. Dat maakte de aanval er echter niet minder heftig op.

Dierenartsen van Colorado Parks and Wildlife (CPW) onderzochten de resten van het dier, dat na het vertrek van Kauffman deels verorberd werd door andere dieren, waaronder vermoedelijk ook zijn broers of zussen. De resten wogen nog zo’n 11 kilogram, maar in leven zou de poema volgens de experts zo’n 16 à 18 kilogram gewogen hebben. Het dier was volgens hen nog een “kitten”. Het woord heeft een schattige bijklank, maar in het officiële rapport is het gewoon de benaming voor een onvolgroeide poema.

Medewerkers van CPW troffen kort nadien twee poema’s aan die vermoedelijk broers of zussen van de dode bergleeuw waren. Ze werden overgebracht naar een opvangcentrum om op een later tijdstip weer uitgezet te worden in het wild.



Kauffman (31), die zelf 1m78 groot is, vertelde de autoriteiten dat hij het dier tijdens de worsteling met een steen op het hoofd wist te slaan en uiteindelijk met zijn voet op de keel van de poema ging staan, tot die bezweek. Hij hield aan de aanval 25 hechtingen in het gelaat en drie in zijn pols over. Verder had de man ook een hele reeks krab- en bijtwonden opgelopen en moest hij een antibioticakuur volgen om infectie van de wonden te vermijden.

Hoewel het om een jong dier ging, heeft Kauffman volgens de autoriteiten correct gehandeld en deed hij alles wat hij moest doen om zichzelf te beschermen.