Plots kruipen er tientallen octopussen over strand in Wales mvdb

10u15

Bron: ANP - AD.nl 0 rv - Dieren Een ongekende verrassing voor wandelaars en biologen: een groep van twintig tot 25 inktvissen kroop drie opeenvolgende nachten over een strand in Wales. Ze komen in alle wereldzeeën voor, maar 's nachts over het strand kruipen, dat is uniek.

De experts hebben geen idee waarom de intelligente octopussen, die een halve meter lang kunnen worden, zich op het strand in het westen van Wales begeven. Mogelijk hebben de najaarsstormen het richtingsgevoel van de dieren beïnvloed.

Ze komen wel voor aan de kust bij New Quay in het graafschap Ceredigion, maar verschuilen zich dan tussen de rotsen, 2 tot 3 meter onder het wateroppervlak, schrijft The Guardian.

Zet ze snel terug in het water, luidt het advies aan passanten, anders sterven ze. Maar wie dat doet moet beslist handschoenen dragen, want inktvissen kunnen venijnig van zich af bijten.

Brett Stones filmde een van de diertjes die hij ook hielp om de weg terug te vinden naar de zee.



Still uit video Meer dan twintig octopussen werden op de stranden bij Wales gevonden dit weekend.