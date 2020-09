Plichtsbewuste krokodil wacht geduldig tot 100-tal jongen op zijn rug zijn geklauterd om rivier over te steken AW

12 september 2020

13u32

Bron: Wildlife Photographer of The Year 60 Dieren Plichtsbewustheid krijgt een heel andere betekenis zodra je deze krokodil ziet zwemmen met zijn kinderen. De gaviaal, een krokodilachtige die een kritieke status heeft, wacht geduldig af totdat een honderdtal jongen op zijn rug zijn geklauterd opdat ze veilig een rivier in Noord-India kunnen oversteken.

Gavialen kunnen tot wel 4,5 meter lang worden en wegen meer dan 900 kilogram. En terwijl andere krokodilachtigen hun jongen vaak in hun grote bek vervoeren, is dat bij de gaviaal moeilijker. “De ongebruikelijke morfologie van de snuit van een gaviaal laat dat niet toe”, volgens Patrick Campbell van het Natural History Museum in Londen. “Daarom moeten de jongen zich vastklampen aan het hoofd en de rug van hun ouders.”



Het leverde alvast een indrukwekkende foto op. Daarvoor moest Dhritiman Mukherjee, de fotograaf, evenwel wekenlang in het National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary in India ronddolen. Hij werd wel beloond voor zijn doorzettingsvermogen want zijn foto werd genomineerd als kanshebber voor de ‘Wildlife Photograper of the Year’-wedstrijd.