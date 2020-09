Pleidooi voor verbod op loslopende katten veroorzaakt ophef in Nederland: “Lijn ze aan zoals honden” KVDS

13 september 2020

16u47 42 Dieren Er is in Nederland commotie ontstaan over een pleidooi van ecoloog Chris Smit en jurist Arie Trouwborst om loslopende huiskatten te verbieden. Ze deden dat in het actuaprogramma Nieuwsuur. Volgens de twee overtreden baasjes van loslopende katten een Europese wet die de biodiversiteit beschermt. Jagende katten zouden namelijk een gevaar vormen voor zeldzame vogelsoorten en andere dieren.

Smit en Trouwborst pleiten voor een ‘proefproces’ over het onderwerp. Een dergelijke proces wordt gehouden in een situatie waarin niet duidelijk is wat de wet – in dit geval een Europese wet – precies bepaalt. Het ‘proefproces’ moet vaststellen hoe een rechter de wet interpreteert.

Hond

“Waarom moet een hond wel aangelijnd worden en een kat niet”, vraagt Smit zich af. “De kat is veel gevaarlijker voor beschermde vogels en reptielen. Onze gezellige huiskatten vangen jaarlijks tussen de 17 en 200 miljoen vogels. En daar zitten ook veel zeldzame en beschermde dieren bij. Zelfs bij de laagste inschatting worden 32 vogels per minuut gedood. Laat de rechter zich daar maar eens over uitspreken”, klinkt het.





Arie Trouwborst pleitte eind vorig jaar ook al een keer voor een dergelijk verbod, toen met zijn collega Han Somsen van de universiteit van Tilburg. Ze publiceerden daarover een onderzoek in het rechtswetenschappelijk tijdschrift Journal of Environmental Law.

Het pleidooi veroorzaakt heel wat commotie, niet in het minst bij kattenliefhebbers. Biologen en andere juristen fronsen ook de wenkbrauwen. “Dat is een zaak tussen vogeltjes en katten”, aldus de bekende bioloog Midas Dekkers. “Vogeltjes waren er al. En dat wij katten hebben gedomesticeerd, is eerder de schuld van de mensen”, klinkt het in een reactie in De Telegraaf.

De Europese Commissie liet ook al weten dat ze baasjes van katten op geen enkele manier wil verplichten om hun huisdier aan te lijnen. “Wij ontkennen categorisch dat er op basis van een natuurrichtlijn een verplichting voor zou zijn”, klinkt het. “Katten zijn niet de grootste bedreiging voor de biodiversiteit.”

