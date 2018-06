Planckendael verliest tweede olifant in één week tijd: mama Phyo Phyo moet uit lijden verlost worden, jong Tarzen blijft alleen achter kv

04 juni 2018

17u04

Bron: Planckendael 11 Dieren Amper een week na de plotse dood van het tweejarige olifantje Qiyo, krijgen de dierenverzorgers in Planckendael opnieuw een groot verlies te verwerken in de olifantentempel. De 36-jarige Phyo Phyo was al enige tijd ziek. Vandaag werd de moeder van het jongste kalfje Tarzen uit haar lijden verlost.

Planckendael deelt het nieuws zelf mee via Facebook: "Een loodzware beslissing is vanavond genomen. De Aziatische olifant Phyo Phyo (36) is maandag uit haar lijden verlost omdat ze zichtbaar erg veel pijn had. Phyo Phyo leed aan nierfalen en was al een geruime tijd te mager. De extra zorgen mochten niet baten. Dit is niet te vatten, amper een week na de plotse dood van het tweejarige olifantje Qiyo. We moeten haar jong Tarzen nu met alle zorg omgeven. Hij moet ook zijn plekje in de groep vinden. Slaapzacht, Phyo Phyo, 31/08/1981 – 04/06/2018", schrijft de dierentuin.

Phyo Phyo (36) was de mama van Kai-Mook, May Tagu, de recent overleden Qiyo en Tarzen. De olifant werd dagelijks apart gezet zodat ze meer kon eten, maar ondanks de extra voeding en goede medische zorgen, kwam ze voorlopig niet bij.

Anderhalve maand geleden beviel ze van haar jongste telg Tarzen, maar ook het babyolifantje bezorgt de verzorgers kopzorgen. Aangzien Phyo Phyo te mager was, krijgt Tarzen al enige tijd te weinig moedermelk binnen. Daarom krijgt hij meermaal per dag een papfles met olifantenmelk.

Eerder vandaag liet Planckendael in een filmpje nog weten dat de dierenarts en de verzorgers zich ernstig zorgen maakten om de gezondheid van Phyo Phyo en Tarzen.