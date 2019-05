Planckendael ringt baby-ooievaars

29 mei 2019

In Planckendael zijn de ooievaarsjongen geringd. In totaal zijn er 66 nesten. Per nest zitten zo’n twee tot drie ooievaars. De dieren worden geringd zodat hun populatie kan gemonitord worden, maar ook om te weten welke trajecten ze afleggen als ze in de winter naar het zuiden trekken.