Planckendael in rouw: olifant Qiyo, zus van Kai-Mook en Tarzen, sterft onverwacht

28 mei 2018

15u13 0 Dieren In dierenpark Planckendael in Muizen, bij Mechelen, is in de nacht van zondag op maandag geheel onverwacht olifantenvrouwtje Qiyo overleden. Qiyo was een dochter van de ook in Planckendael verblijvende Phyo Phyo, de mama van Kai-Mook, en zou op 16 juni 3 jaar oud worden. Ze was volgens de directie zondag niet in haar gewone doen en had geen eetlust, mogelijk is er olifantenherpes in het spel.

Qiyo kwam ter wereld in Planckendael zelf. De verzorgers zagen haar de voorbije jaren dus opgroeien en zijn dan ook zwaar aangeslagen door het verlies. De olifantentempel blijft maandag dicht om in alle rust afscheid te kunnen nemen. Ook de rest van de olifantenfamilie mocht nog even het lichaam groeten.

Gisteren merkten de verzorgers op dat Qiyo loom was en geen eetlust had, ze was niet in haar gewone doen. Omdat dit aanhield, werd dierenarts Francis opgeroepen om haar te onderzoeken en te behandelen. Hij kon geen directe oorzaak vinden van haar afwijkende gedrag, haar vitale functies leken in orde en er waren geen uiterlijke tekenen. De verzorgers besloten om tijdens de nacht bij haar te waken. Om 5u30 verslechterde haar toestand plots erg en kon ze niet meer rechtstaan. Om 6 uur is ze gestorven, zo meldt Planckendael in een persbericht.

Doodsoorzaak

"De juiste doodsoorzaak blijft voorlopig nog gissen, aangezien er geen duidelijke symptomen zichtbaar waren", aldus Planckendael in het communiqué. "Na autopsie worden verschillende stalen op kweek gezet en naar specialisten in het Verenigd Koninkrijk gestuurd om de oorzaak van haar plotse sterven te achterhalen."

"We vrezen dat het om olifantenherpes gaat", aldus nog het dierenpark. "De snelheid van het overlijden wijst alvast in deze richting. Jonge olifanten tussen twee en acht jaar zijn extra gevoelig voor dit virus waarvoor nog geen vaccin bestaat. Het virus is slapend aanwezig bij alle olifanten. De dieren sterven onverwachts en op korte tijd. Heel wat Europese dierentuinen hebben al een olifantje aan het virus moeten afgeven en ook in de natuur komt het virus voor, maar daarover zijn geen cijfers gekend."

Dierenarts Francis: “Bij het ontbreken van duidelijke symptomen en bij zo’n snel overlijden voel je je als dokter machteloos. Vreselijk is het.”

Afscheid

De olifantenkudde in Planckendael telt vijf volwassen vrouwtjes die in leeftijd allemaal de gevarenzone voorbij zijn: Dumbo, Yu Yu Yin, Phyo Phyo, May Tagu en Kai-Mook. De drie laatsten hebben allemaal een baby. De oudste, Suki, is bijna zes maanden oud. Tun Kai is vijf maanden en Tarzen telt net geen twee maanden.

Qiyo was de zus van Tarzen en de dochter van Phyo Phyo, ook de mama van Kai-Mook. "Qiyo bekommerde zich altijd heel lief om haar broertje", schrijft Planckendael. "Ze nam hem overal mee en droeg zorg voor hem. Ze speelde vrolijk met alle kleintjes. Ze was een echt speelkameraadje."

Niet alleen de verzorgers, ook de olifantenfamilie in Planckendael rouwt om de dood van Qiyo. "De olifanten hebben vanochtend afscheid genomen van Qiyo. Ze deden dit door te ruiken en te voelen. Ze tastten met hun slurf Qiyo af. De tempel is vandaag niet open om zowel de olifantenfamilie als de verzorgers tijd te geven om afscheid te nemen."

Coördinator Ben: “We hebben vannacht bij haar gewaakt en haar veel laten drinken om haar vochtgehalte op peil te houden, maar het was tevergeefs. Haar plotse overlijden doet me vreselijk pijn. Ik zal haar ontzettend missen. Ik heb haar geboren zien worden. Iedereen is er van aangedaan.”