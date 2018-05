Pitbull van gezin bijt hun dochtertje Liana dood: "Kinderen spelen. Honden begrijpen dat niet altijd" HR

Bron: Buzzfeed, LocalABC10News 0 Dieren Een gezin uit Florida is getroffen door een verschrikkelijk drama. De hond van het gezin stormde plots af op de acht maanden oude baby Liana en beet het kindje. Het meisje overleefde de aanval niet.

"Het was de grootmoeder die op dat moment thuis bij Liana was. Ze was net met de hond gaan wandelen, toen die zich losrukte en recht op de kleine meid afstormde", vertelde een politiewoordvoerder uit Miramar aan Buzzfeed. Het meisje zat op en neer te wippen in een schommelstoel. Haar verwondingen waren "heel ernstig", aldus nog de politievrouw, die zei dat ook de agenten die ter plaatse kwamen getraumatiseerd waren door wat ze te zien kregen.

Mama Brenda Villasin was op haar werk toen ze het vreselijke telefoontje kreeg. "Liana betekende alles voor mij", vertelde ze aan televisiezender Local10. "Ik kan niet beschrijven hoe ik me nu voel. Mijn meisje lachte elke ochtend." De vrouw kreeg steun van haar buren, terwijl de ordediensten de dramatische gebeurtenissen onderzochten en het lichaam van haar dochtertje naar buiten brachten.

Het gezin beschikt over drie honden. De pitbull die het meisje aanviel, was drie à vier jaar oud, en was al bij het gezin sinds hij een puppy was. Ook een broertje van de pitbull en de moederhond waren nog in het gezin. De drie honden zijn nu weggehaald bij de familie. Het is niet duidelijk of er al eerder incidenten waren met de honden. Zowel volgens buren als de huiseigenaar gaat het om een voorbeeldig gezin met een liefde voor honden. "Maar kinderen spelen. Honden begrijpen dat niet altijd", zegt een van hen nog.