Pitbull overlijdt nadat hij twee jochies van extreem giftige slang redt Naz Taha

28 september 2019

11u58

Bron: CBS 0 Dieren Een jonge pitbull is momenteel dé grote held van de Amerikaanse staat Florida. De negen maanden oude pup Zeus offerde zichzelf op om te voorkomen dat twee jongetjes in hun achtertuin werden gebeten door een Koraalslang, de op één na giftigste slang in de VS. Het hondje moest het zelf met de dood bekopen: de slangenbeten werden hem fataal.

De jonge Oriley en Orion waren het waterbakje van hun pup Zeus aan het schoonmaken en hadden niets in de gaten, tot ze plots de hond Zeus hoorden blaffen. Het dier kreeg een giftige slang in het vizier en twijfelde geen seconde om aan te vallen. De negen maanden oude Pitbull spotte de slang in de buurt van de jongens en viel het reptiel aan, maar werd daarbij zelf vier keer gebeten. Het gezin bracht de hond daarop meteen naar de dierenarts. De baasjes dachten dat hij het wel zou overleven omdat hij tegengif had gekregen, maar de volgende dag stierf hij toch, nota bene op de verjaardag van Oriley.

,,Ik ben hem zo dankbaar, omdat hij zijn leven voor onze kinderen heeft gegeven’’, zei moeder Gina Richardson tegenover CBS News. ,,Wij huilen nog steeds om zijn dood. Met zijn heldendaad heeft hij over de hele wereld harten geraakt. We zullen hem nooit meer vergeten.’’

Richardson hoopt ook dat het verhaal helpt om de vooroordelen rond pitbulls te bestrijden. Er kleeft volgens haar een onterecht agressief stigma aan het ras. ,,Als de hond agressief is, dan komt dat waarschijnlijk omdat hij niet goed wordt behandeld,” meent ze. Als je ze goed behandelt, dan geven pitbulls hun leven voor je. Dat bewijst het verhaal van onze Zeus.’’