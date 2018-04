Pitbull en teckel zijn onafscheidelijk in asiel. Hun adoptie zet opeenvolging van emotionele gebeurtenissen in gang Karen Van Eyken

27 april 2018

14u21

Bron: Facebook, Huffington Post, Washington Post 0 Dieren De 12-jarige blinde teckel 'OJ' en de 6-jarige pitbull 'Blue Dozer' zijn al jarenlang beste vrienden. Ze komen op 20 april samen in het asiel van Richmond in de Amerikaanse staat Virginia terecht nadat hun baasje dakloos was geworden. Hun adoptie is het startschot van een emotionele rollercoaster die duizenden mensen in de ban houdt.

Voor het asielcentrum staat het meteen vast dat de twee honden samen moeten geadopteerd worden. OJ kan nog amper zien en heeft zijn 'buddy' Blue Dozer naast zich nodig als geleidehond. Ook hun eigenaar die dakloos is geworden en dus niet meer goed voor ze kan zorgen, dringt erop aan dat zijn oogappels samen blijven.

Op Facebook omschrijft het asiel de vriendschap tussen de viervoeters als de innigste die ze ooit hebben gezien. "Wie wil dit paar adopteren?", klinkt het.

Op zondag biedt een vrouw zich aan om het duo in huis te nemen. Ze vertelt dat haar pitbull enkele jaren geleden gestorven is en dat ze zeker twee honden aankan. "Op dat moment was er geen reden tot bezorgdheid", zegt Christie Peters van Richmand Animal Care Shelter.

Zwerver

Een paar dagen later, op dinsdag, wordt een zwervende OJ door een man aangetroffen op een landweggetje, zo'n 160 km verwijderd van Richmond. Haar vriend Blue Dozer is er niet bij. De man brengt de teckel naar het asielcentrum in Staunton. Daar achterhalen ze via de chip dat het hondje van het asielcentrum in Richmond afkomstig is. Ze contacteren het nieuwe baasje. Zij verklaart dat iemand anders op OJ aan het passen was en dat ze de hond bij nader inzien in het asiel wil laten maar dat ze Blue Dozer zeker wil houden.

Maar zo zouden de beide vrienden gescheiden worden van elkaar en als er iets is dat zeker niet zou mogen gebeuren, is het wel dit. De verzorgers van het asielcentrum praten de volgende dag, woensdag, urenlang in op de vrouw opdat OJ en Blue Dozer zouden kunnen samen blijven. De vrouw wil van geen wijken weten. "Ze hield echt wel van de hond en wilde hem per se houden", legt Peters uit. Ondertussen krijgt de zaak veel aandacht op sociale media. Het verhaal van de viervoeters gaat viraal. Iedereen zit op het puntje van zijn stoel. De afloop is onzeker.

Grote druk

Naar eigen zeggen onder grote druk en tientallen doodsbedreigingen geeft de vrouw dan toch toe. De medewerkers van het asiel en de vrouw spreken met elkaar af op een parkeerterrein om Blue Dozer over te dragen. OJ wacht op hem. Het wordt een emotioneel weerzien. Ze zijn opnieuw onafscheidelijk. Op social media geven mensen aan dat ze tranen van geluk hebben geweend na de hereniging.

Ondertussen hebben honderden mensen zich aangeboden om het duo te adopteren. Het asielcentrum zal alle aanvragen grondig screenen. Maar eerst mogen OJ en Blue Dozer in alle rust bekomen van hun avontuur en genieten van elkaars gezelschap.