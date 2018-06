Pinto de koala raakte zwaargewond bij een auto-ongeluk, maar na een lang herstel wordt hij nu eindelijk vrijgelaten in het wild Redactie

15 juni 2018

13u14

Bron: Storyful 4

In september 2017 werd Pinto de koala geraakt door een auto in Queensland, Australië. Het wilde dier was zwaargewond. Hij had verschillende breuken in zijn arm, een scheur in zijn oog en interne bloedingen. Het team van dierenartsen van het Australian Zoo Widlife Hospital hebben tijdens een lange operatie zijn arm terug opgelapt, de bloedingen gestopt en zijn oog weggehaald. Pinto had een lang herstel voor de boeg, maar zijn levenskracht heeft hem erdoor geholpen. Nu hij op krachten is en opnieuw in de bomen kan klauteren, hebben zijn verzorgers hem vrijgelaten in het wild.

