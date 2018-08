Pinguïns en dolfijn blijven achter in verlaten aquarium DVDE

31 augustus 2018

13u58

Bron: VTM Nieuws 0

46 pinguïns, een dolfijn en honderden vissen en reptielen zijn achtergelaten in een aquarium in Japan. Dat aquarium is al gesloten sinds januari, maar de verzorgers geven de dieren nog regelmatig te eten. Toch protesteren activisten op straat om de dieren weer vrij te laten in de natuur. Nu zitten ze namelijk samen op een kleine ruimte.

