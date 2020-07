Piepkleine voorouder van de dinosaurus teruggevonden in Madagaskar AW

09 juli 2020

15u13

Bron: Eurekalert 0 Dieren Niet alle dinosaurussen waren reuzen. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek dat er zo’n 237 miljoen jaar geleden een piepkleine voorouder van de dino – amper tien centimeter groot – op aarde ronddwaalde.

In een nieuwe studie beschrijven onderzoekers van het American Museum of Natural History - het natuurhistorisch museum in New York - een gloednieuw en piepklein familielid van de dinosauriërs. Het gaat om een klein insectenetend prehistorisch reptiel dat zo’n 237 miljoen jaar geleden leefde. Het fossiel van het beestje werd op het eiland Madagaskar teruggevonden en was amper tien centimeter groot. Inmiddels draagt het de wetenschappelijke naam Kongonaphon kely wat ‘insectendoder’ betekent.



Verder is er bijzonder weinig geweten over de kleine insectendoder, simpelweg omdat er nog maar weinig fossielen van werden ontdekt. Op basis van wat er al wél werd teruggevonden van het kleine reptiel, besluiten de wetenschappers alvast dat het dier tanden had zoals die van een kleine hagedis. En de slijtage van die tanden wijst erop dat de Kongonaphon leefde van insecten.

Familieverhouding

En hoe het precies zit met de familieband tussen die piepkleine Kongonaphon en de reuzegrote dinosauriër? Dinosauriërs en pterosauriërs (de eerste gewervelde vliegende dieren) behoren tot de Ornithodira. Over de oorsprong van die groep is echter weinig bekend vermits er nog maar weinig fossielen werden teruggevonden die voldoende oud zijn. “De ontdekking van het kleine familielid van dinosaurussen en vliegende pterosauriërs benadrukt het belang van het Madagascaanse fossielenbestand voor het verbeteren van onze kennis over de geschiedenis van gewervelde dieren,” aldus paleontoloog en onderzoeker Lovasoa Ranivoharimanana.



Het fossiel van de kleine Kongonaphon werd overigens al in 1998 opgegraven, maar het zou nog twintig jaar duren voordat een team paleontologen van het American Museum of Natural History, de resten gronding onderzocht.