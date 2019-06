Piepend hondje zit urenlang tussen eigen uitwerpselen vast op snikheet balkon Erik Luiten

28 juni 2019

21u01

Bron: AD.nl 16 Dieren Een hondje heeft vanmiddag in het Nederlandse Breda, niet ver van de Belgische grens, een langere tijd op een balkon vastgezeten, in de hete zon. Volgens de Nederlandse politie zat hij daar zonder hittebescherming en lagen zijn uitwerpselen om hem heen. De brandweer heeft het beestje met een hoogwerker van het balkon moeten halen.

“Het hondje was erg aan het piepen en blaffen”, zegt een wijkagent van Markdal. De agent kwam samen met de brandweer op de melding af. Omdat er geen bewoner thuis was heeft de brandweer uiteindelijk een hoogwerker ingezet om het dier van het balkon te bevrijden.

Opgesloten

De deur naar binnen was dichtgedaan door de eigenaar. Er stond volgens de politie nog wat water op het balkon, maar geen eten meer. De brandweer vond hem daar tussen zijn eigen uitwerpselen. Hoe lang hij in de felle zon op het balkon heeft vastgezeten, is niet bekend.

De politie heeft de eigenaar na de redding weten te bereiken. Hij moest naar het politiebureau komen om zijn hond op te halen. Daar heeft hij een proces-verbaal gekregen. De hond mocht van de politie mee met de eigenaar naar huis.