Pientere beren passen gedrag aan nieuwe wetgeving aan zodat ze uit vizier van jagers blijven in Scandinavië Karen Van Eyken

28 maart 2018

12u17

Bron: BBC, The Guardian 20 Dieren Onderzoekers hebben opmerkelijke gedragsveranderingen vastgesteld bij vrouwelijke bruine beren in Scandinavië. Aangezien er niet mag gejaagd worden op moeders met kleintjes, zorgen de mamaberen nu een jaar langer voor hun jongen zorgen. Zo blijven ze buiten schot.

De bevindingen, gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Nature Communications', zijn vastgesteld door internationale onderzoekers die 22 jaar lang gegevens hebben bestudeerd over de voortplantings- en overlevingsstrategieën van Scandinavische bruine beren.

In Zweden worden beren zwaar bejaagd en iedereen kan jagen zonder over een specifieke vergunning te beschikken, maar dieren met jongen zijn wettelijk beschermd. Door langer voor hun kleintjes te zorgen, blijven de beren uit het vizier van de jagers.

"Een vrouwelijke beer in Zweden heeft vier keer meer kans om te worden doodgeschoten dan een jong," zegt Swenson, een van de auteurs van de studie die heeft meegewerkt aan een van 's werelds langstlopende onderzoeksprojecten over beren.

De wetenschappers ontdekten dat sommige vrouwelijke beren in de loop van het onderzoek hun strategieën begonnen aan te passen om hun overlevingskansen te vergroten.

Tijdens het jarenlange onderzoek bleek dat mamaberen de gemiddelde zorgperiode voor hun jongen optrokken van 18 maanden naar 2,5 jaar. Voor 1995 was dit nog niet het geval.

Maar in de afgelopen twee decennia is dat veranderd met meer jongen die nu een jaar langer bij hun moeder blijven, waardoor de overlevingskansen voor zowel de moeder als haar nakomelingen toenemen.

"Zolang een vrouwelijke beer jongen heeft, is ze veilig", stelt de studie. En de gevolgen in de natuur blijven niet uit. Tussen 2005 en 2015 steeg het aantal mamaberen die hun jongen een jaar langer bij zich hield van 7 procent tot 36 procent. "Dit geldt vooral in gebieden waar veel gejaagd wordt. Daar hebben de vrouwelijke beren die hun jongen een jaar langer verzorgen het grootste voordeel", besluit Swenson.