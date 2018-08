Peuter sterft nadat hond haar plots in gezicht bijt in Australië kg

02 augustus 2018

11u11

Bron: Belga, ABC News 0 Dieren Een jachthond heeft donderdag in Australië een meisje van 14 maanden oud doodgebeten. Het gaat om een Duitse staande hond. Het dier stormde in het dorpje Neerim Junction in het zuidoosten van het land plots op het kind af, zo heeft de politie meegedeeld.

De moeder probeerde de hond nog van haar dochter los te rukken, maar zonder succes. De hulpdiensten konden alleen nog de dood van het meisje vaststellen. Volgens een plaatselijke televisiezender had ze een aanzienlijk aantal beten in het gezicht.

De politie heeft zich over de hond ontfermd en moet duidelijkheid brengen hoe het tot de dodelijke aanval kon komen. De hond zou afgemaakt worden, meldt ABC News.



De Duitse staande hond is een ras dat speciaal als jachthond ontwikkeld werd. In de vakliteratuur wordt de hond in het bijzonder voor zijn vermeende kindvriendelijkheid geprezen.