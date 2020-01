Petitie voor introductie koala's in Nieuw-Zeeland krijgt duizenden handtekeningen IB

13 januari 2020

Bron: New Zealand Herald 0 Dieren Duizenden mensen hebben een petitie getekend om koala’s in Nieuw-Zeeland te introduceren in de eucalyptusplantages in het land. De petitie die deze week wordt aangeboden aan de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft in een week al meer dan 4.000 handtekeningen verzameld.

De petitie is opgesteld nadat in Australië meer dan een miljard dieren zijn gestorven door de bosbranden. Volgens wetenschapper en professor Chris Dickman van de University of Sydney zijn er in New South Wales alleen al 800 miljoen dieren, onder wie koala's, om het leven gekomen.

Volgens de petitie van de Koala Relocation Society zijn koala’s in Australië functioneel uitgestorven, maar zou de soort kunnen opbloeien in Nieuw-Zeeland, net zoals vele andere Australisch-Aziatische diersoorten. “Ze zouden ons lokale ecosysteem niet in gevaar brengen, omdat koala’s meestal in open eucalyptusbossen wonen en de bladeren van deze bomen het grootste deel van hun dieet uitmaken”, klinkt het in de petitie. “Nieuw-Zeeland heeft 28.575 hectare eucalyptussen, de meeste liggen op het centrale Noordereiland en zijn vergelijkbaar met veel oudere bossen uit Australië, omdat ze hier snel groeien.”

Een woordvoerder van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is vooralsnog niet te vinden voor het idee. “Onze focus is om de branden onder controle te krijgen zodat de koala’s in hun natuurlijke habitat kunnen blijven,” klinkt het bij een woordvoerder bij de premier. “Mevrouw Ardern is momenteel met verlof terwijl het parlement gesloten is voor de feestdagen, maar houdt de situatie met de branden actief in de gaten, en staat in verbinding met de Australische premier Scott Morrison.”

